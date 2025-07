¡Que alguien escuche a Luciano!

Por Cinthia Polanco

En la humilde casa número 8 de la calle Enriquillo, justo en la esquina con Restauración, al lado del colmado Laury, en Santo Domingo Norte, vive —o más bien, sobrevive— Luciano Bautista Encarnación, un empleado del Ayuntamiento de Santo Domingo Este que hoy clama, con voz quebrada, por ayuda urgente.

Luciano no está pidiendo lujos, ni casas. Está pidiendo vivir.

Después de 27 años metido —literalmente— en el drenaje pluvial de este municipio, como uno de esos buzos que se tiran a los pozos filtrantes para destaparlos, el cuerpo de Luciano ya no aguanta más. Fue en esas aguas sucias, donde ningún funcionario de saco se atrevería a meter un pie, que agarró una bacteria que le infectó la sangre. Hoy sus piernas están tan mal, que en los próximos días le van a cortar una en el hospital Moscoso Puello..

“Me estoy muriendo, y nadie hace nada”, nos dice con un suspiro entrecortado, mientras se acomoda como puede en una silla plástica

Luciano gana RD$10,300 al mes. De ese dinero, lo poco que no se le va en medicamentos se esfuma en gazas, insulina y comida para su niña de once años, que depende de él. El seguro SENASA, que antes le suplía insulina, ya no lo hace. Y cuando pidió gestionar una pensión, desde Recursos Humanos del Ayuntamiento le dijeron que no podían hacerlo porque eso implicaría sacarlo de nómina. O sea, que si lo ayudan, lo hunden.

¿Es eso justo?

Luciano ha trabajado bajo sol, lluvia y aguas negras desde los tiempos del fenecido Jhonny Ventura. Ahora, en su peor momento, se siente abandonado. No camina, tiene úlceras en las piernas, y apenas puede sostenerse. Su único pedido: una mano amiga. Una pensión digna. Un gesto de humanidad.

Desde este espacio hacemos un llamado al presidente Luis Abinader, a la primera dama Raquel Arbaje, y al propio alcalde Dío Astacio: ¡atiendan a este hombre! Que no se muera esperando una ayuda que puede llegar a tiempo si hay voluntad.

Luciano tiene una hija que lo necesita vivo. Si no lo ayudan ahora, mañana podría ser tarde. ¡LUCIANO NECESITA RESPUESTA YA!