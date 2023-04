Quebraron empresas y dañaron su salud para que el PRM llegara al poder, ahora ni les toman las llamadas

Por Cinthia Polanco/ Jarlen Espinosa

Santo Domingo Este. – “Descontento e impotencia” definen de manera acertada el sentimiento que poseen altos dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en este municipio, tras haber trabajado para llevar su organización política al poder, y luego de que se logró, no les cumplieron y ni las llamadas les contestan.

Durante la campaña no fue así, las llamadas eran contestadas o devueltas, el trato era cordial y las “villas y castillas” afloraban por doquier, y no era para menos, estamos hablando Santo Domingo Este, el municipio con la mayor cantidad de votantes de la República Dominicana.

En aquel entonces la cúpula del PRM lo entendía, y salvo algunas excepciones e imposiciones, importantizaban a sus representantes en SDE, ya que lógicamente, son quienes hacen el trabajo de campo, atraen, convencen y movilizan a los simpatizantes.

Y lo lograron, llevaron a el PRM al poder, tanto en el gobierno central como local.

Una vez allí, poco a poco, con el pasar del tiempo, los antes compromisos se fueron convirtiendo en promesas rotas, en cuentos y sueños no materializados.

No ha sido a uno, dos o tres altos dirigentes del PRM en SDE, quienes nos aseguran que no se les ha cumplido con lo que se habría acordó, que la otra parte no se acuerda, o más bien “se hacen los locos”.

Algunos de esos a los que no les cumplieron andan por ahí, pidiendo “4 años más” para el presidente Luis Abinader, pese a no saber cómo ni con qué motivar a las bases que exigen empleos, mientras tragan en seco “el vino de la impotencia servido en la copa de la diplomacia”, algo imposible de sostener en el tiempo sin que eso pase factura.

Están jugándose su trayectoria política y liderazgo, ya que, su gobierno está en el poder pero no los ha empoderado con las posiciones que contribuyan al fortalecimiento de sus figuras y obviamente del partido, según nos comentan.

Posiciones ganadas y prometidas, pero como dice la canción, todo se quedó solo en “palabras, palabras, palabras. Palabras, palabras, palabras.»

Otros perremeístas descontentos, están sobreviviendo como pueden, reinventándose luego de haber quebrado sus negocios, afectados de salud y sin haber sido compensado por su trabajo.

No sé si el presidente Abinader lo sepa, pero, hay un “dolor” entre dirigentes del PRM en SDE, con eso de dar cargos relevantes “a los Popis”, habiendo personas que tienen capacidad para asumir puestos, y que por demás, se lo ganaron a base de sacrificios.

Asimismo, hay un sector de esa organización política que se sienten engañado por el gobierno municipal que encabeza Manuel Jiménez, quienes entienden que se les “ha dado la espalda”.

Dentro de las conversaciones con Ciudad Oriental una fuente dijo: «es la primera vez que un presidente de un partido que fue llevado por sus bases, en vez de nombrar personas que sí trabajaron para que este fuera hoy presidente, nombra a personas que no saben como se consiguen los votos».

Aseguró que «esos popis de aquel lado, nunca se han metido en los barrios a vivir el día a día y mucho menos a buscar votos.»

Continúo diciendo: «Nosotros sí sabemos qué es eso, ir a un barrio. Muchos hemos quebrado nuestras empresas para cumplir con algunos de los compañeros que nos reclaman porque creen que nos han asignado en algún puesto y no es así.»

¿Es ese el trato que merecen los dirigentes del PRM de SDE, municipio con más de un millón de habitantes?

¿Se habrán olvidado de que justamente en esta demarcación se deciden elecciones?

Nosotros entendemos que ningún partido debería cometer el error de descuidar su dirigencia en esta plaza.

«Eso parece que al presidente Abinader no lo sabe o no le interesa» enfatizó la fuente.

Sin embargo, no quitó el beneficio de la duda, tras entender que quizás «el Presidente le ha confiado a los directores la tarea de que se reúnan con los compañeros para escuchar sus problema y así buscar una solución pero al parecer esto no hacen caso lo que le dice el mandatario.»

Aun así, entiende que el presidente Luis Abinader debería dar seguimiento a esta situación.

Este malestar va como fuego en pradera seca, quemando por debajo cada vez más entre altos dirigentes y simpatizantes de esta organización política, e incluso en muchas de las reuniones y encuentros surge la siguientes interrogantes entre ellos…

¿Qué pasará en SDE con el PRM?

Mientras sigue montada la reelección del presidente Luis Abinader en busca de «4 años más», pero, con una base ahogada en el descontento.

Ciudad Oriental le preguntó:

¿Qué pasará en las elecciones municipales entonces?

«Bueno de seguir así, con un alcalde que tampoco le ha importado los compañeros que lo llevamos ahí ¿Quién sabes que pasará?» Dijo la fuente

Reflexionó y agregó «el Presidente debe llevar uno que sea del PRM, que a esos si les duelen sus compañeros.»

Narrado todo lo anterior, desde Ciudad Oriental nos tomaremos el atrevimiento de aconsejarle al presidente, , tomando en cuenta además su posible reelección, que sería bueno que corrija las acciones que han llevado inconformidad a los líderes de su partido en SDE.

Presidente, vea más allá de cualquier «anillo», que no lo engañen, no permita que le hagan como a Balaguer, que abusando de la poca vista que le quedaba, le presentaron el esplendor del Faro a Colón, tratando de que no viera más allá del «muro de la vergüenza», en este caso «el muro del descontento e impotencia».