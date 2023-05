Texas apalea 15 por 2 a los Yankees y los envía al sótano División Este Liga Americana

Por León Felipe Rodríguez

EN TEXAS.-El el Béisbol de Grandes Ligas , jornada dominical del 30 de abril, en TEXAS, Los Rancheros hicieron acción de ranger y fiesta de palos en carreraje apaleando 15 vueltas por 2 , a los Yankees de Nueva York un conjunto de competencia, pero que en lo que va de temporada de la Gran Carpa, están posicionados en el sótano de la División Este de la Liga Americana.

EN MÉXICO, Los Padres de San Diego, le dieron “pau pau” a los Gigantes de San Francisco a los que le barrieron la serie de Mexico City Series 2023, en el Estadio Alfredo Harp Helú,.

Los Padres de San Diego vinieron de atrás con un doble de Matt Carpenter para darle la vuelta al juego en la octava entrada y vencer a San Francisco con pizarra de 6 por 4.carreras..

Por Padres, los dominicanos Juan Soto de 3-2 con una carrera anotada y una impulsada. Fernando Tatis Jr. de 4-2 con una anotada y Nelson Cruz de 4-1.

EN OTROS RESULTADOS

Marlins 4 Cubs 3

Boston 7 Guardianes 1

Washington 7 Piratas 2

Marineros 10 Toronto 8

Orioles 5 Detroit 3

White Sox 12 Tampa Bay 9

Angelinos 3 Cerveceros 0

Rockies 12 Arizona 4

Oakland 5 Cincinnati 4

Dodgers 6 Cardenales 3

Phillies 3 Astros 4

El partido que protagonizarían Bravos de Atlanta y Metros de Nueva York fue pospuesto.

JUEGOS DE HOY LUNES 1 DE MAYO GL

El primer partido entre los Bravos de Atlanta y los Mets ya a finalizado con triunfo para los Bravos 9 vueltas por 8, mientras que el segundo enfrentamiento entre ambos conjuntos se desarrolla en estos momento en la sexta entrada.

OTROS JUEGOS PARA HOY

Cubs Vs Washington a las 7:05 p m

Guardianes Vs Yankees a las 7:05pm

Boston Vs Toronto a las 7:10 pm

Gigantes Vs Astros a las 8:10

Cincinnati Vs San Diego a las 9:40

Phillies Vs Dodgers a las 10:10