Trenes superan a Los Mina en inicio serie final del TBS Santo Domingo 2026

Pasan al frente 1-0 (5-3); Montero anota 21, Bautista 19 y De la Cruz tuvo 17 más 10 rebotes

Por Odalis Sanchez

SANTO DOMINGO ESTE, RD.- La franquicia Trenes de Santo Domingo Norte superaron el martes 86-79 a los Leñeros del club Los Mina, en el inicio de la serie final del X Torneo de Baloncesto Superior de la Provincia Santo Domingo, en el polideportivo del club Ozama.

Los Trenes pasaron al frente de la ronda final 1-0, la cual está pactada al mejor de un 5-3, en el campeonato que está dedicado al presidente Luis Abinader, con el respaldo del Ministerio de Deportes y el ministro Kelvin Cruz, donde se disputa la Copa Seaboard “Energía Limpia”.

La ofensiva la encabezaron los refuerzos capitalinos Yeickson Montero y Randy Bautista (seis asistencias) con 21 y 19 puntos cada uno, con siete y nueve rebotes, respectivamente.

Los Mina y Trenes disputarán título en el TBS Santo Domingo 2026 Montero y Bautista tuvieron el respaldo de Michael De la Cruz, quien aportó un doble-doble de 17 tantos y 14 rebotes, Carlos Ramos ligó 11 y Miguel Martínez consiguió nueve puntos.

Por los Leñeros, Joni Liriano anotó 25 puntos con seis rebotes, Luis Ángel Morillo 18 dígitos y siete capturas, y Willy Batista nueve encestes y Pedro Martínez siete más ocho atrapadas.

Esta es la cuarta final al hilo a la que acceden los Trenes, con una corona a su favor conquistada en 2023, mientras que Los Mina no accedían a la disputa del título desde 2013, su segunda final, y la primera en 2012, el mismo año que fueron campeones, su único título.

El certamen lo organiza la Asociación de Baloncesto de la Provincia de Santo Domingo (Abasado), que preside William Cabral Lugo; Ángel De la Cruz está a la cabeza del Comité Organizador del TBS Santo Domingo 2026; y José Esteban Borromé funge de Comisionado.

Serie final sigue el viernes

La semifinal del TBS Santo Domingo 2026 entre Los Mina y Trenes, a un 5-3, sigue el viernes, a las 8:00 de la noche, en el polideportivo del club Ozama, en Santo Domingo Este.