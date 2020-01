Alexandra Peña al PLD: “si ustedes no aceptan amenazas, nosotros tampoco”

Por Robert Vargas

La candidata a diputada de la Fuerza del Pueblo Alexandra Peña, le ha advertido hoy al Partido de la Liberación Dominicana que “si ustedes no aceptan amenazas, nosotros tampoco”.

Lo hizo uego que el Director Operativo de la campaña de Gonzalo Castillo, Andrés Navarro, respondiera amenazas de Leonel Fernández y de Manuel Jiménez. de que usarán grupos de ciudadanos alrededor de los centros de votación “para protegerlos” de presuntos compradores de cédulas y de votos.

Peña, quien es candidata a diputada de la FP por la Circunscripción 2 de SDE, se ha comunicado con Ciudad Oriental para decir que:

-“O sea, que ellos no aceptan amenazas porque tienen en agenda comprar votos y hacer desordenes; pues, si ellos no aceptan amenazas, tampoco nosotros”.

Agregó, en respuesta directa a Navarro que “la cosa va a estar de lado y lado porque ellos no le van a meter miedo a nadie”.

Desde hace varias semanas, la Fuerza del Pueblo ha informado de que integraría equipos dirigidos por ex generales de la Policía y de las Fuerzas Armadas, para “defender la voluntad popular” en torno a los recintos electorales.

En similares términos se ha expresado el candidato a la alcaldía de Santo Domingo Este por el Partido Revolucionario Moderno, Manuel Jiménez, quien ha revelado detalles de su plan de “defensa” de los votos con equipos desplegados alrededor de los centros de votaciones.

Hoy, sin embargo, Navarro reaccionó a esas amenazas en un programa de la televisión abierta.

-“Si ellos se creen guapos, tienen que estar conscientes de que nosotros somos más guapos que ellos”, sentenció Navarro.

De su lado, Peña le dijo a Ciudad Oriental, en respuesta a Navarro que:

-“Si se sintieron aludidos es porque tienen previsto comprar votos y comprar cédulas; entonces, el que no tiene nada que le dañe, no tiene porqué sentirse aludido por lo que diga el otro. Ellos que se sintieron aludidos es porque tienen planificado cambiar el rumbo de la voluntad popular a lo que ellos entiendan, y ya no estamos en unas primarias y no nos van a agarrar asando batatas”, dijo Peña.

Ella ganó una candidatura a diputada por en las elecciones primarias del Partido de la Liberación Dominicana de octubre pasado, pero renunció a esta y decidió cerrar filas con la Fuerza del Pueblo, que lidera Leonel Fernández, organización por la que se presentará a las urnas en mayo próximo como aspirante a diputada.

Durante los últimos días la campaña electoral en Santo Domingo Este ha tomado un retórica que tiende hacia la violencia verbal con amenazas de acciones por la oposición, que hoy fueron respondidas por el oficialismo.