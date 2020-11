Alfredo Pichardo renuncia al PLD; se va para la Fuerza del Pueblo

COVID-19 República Dominicana Confirmados: 136,183 Fallecidos: 2,301 Recuperados: 111,527 Activos: 22,355

Por Robert Vargas

El político y empresario Alfredo Pichardo ha renunciado a sus 23 años de militancia en el Partido de la Liberación Dominicana para ir a formar parte del partido Fuerza del Pueblo.

Pichardo, quien en el cuatrienio pasado fue regidor en el Ayuntamiento de Santo Domingo Este por el PLD, entregó anoche a Ciudad Oriental copia digital de una carta dirigida al Secretario General de la tolda morada, Reinaldo Pared Pérez en la que le anuncia su decisión de renunciar a continuar en esa organización.

-“¿Vas para la Fuerza del Pueblo?”, le preguntó Ciudad Oriental, a lo que él, lacónicamente respondió:

-“Si”.

Luego explicó que con él se van del PLD “más de 100 dirigentes”.

En su comunicación dirigida a Pared Pérez, Pichardo argumenta que “si por algo me he caracterizado en todo mi accionar político, ha sido por la transparencia, accesibilidad y honestidad con la que he militado”.

Agrega que “los compañeros y compañeras que me han acompañado, desde mis inicios, saben que, en 23 años, no he cambiado ni siquiera mi número telefónico, procurando estar disponible y presente para cada uno de ellos y para el partido mismo”.

“Sin embargo, -agrega- me veo forzado a tomar esta decisión, ya que ha quedado muy claro que solo continuarán cerrándose puertas para mí en el partido y no permitiré que esto me impida seguiré siendo fiel a mi vocación de servir, ayudar y mejorar lo que entiendo que está a mi alcance, así lo deba hacer, nueva vez, por mis propias vías y fuerzas”.

En la pre campaña electoral pasada, Pichardo intentó ser candidato a diputado peledeísta por la Circunscripción 2 de SDE siendo parte del equipo del ex diputado Ramón Cabrera, quien le dio la espalda y se decantó a favor de Rafael Castillo, quien se hizo con una curul.

En el proceso, Pichardo, que también fue electo para ser candidato a diputado, se vio precisado a ceder el puesto a su hija Scarlet, debido a que, supuestamente, el PLD no podía llevar tres aspirantes varones al cargo, aunque el Partido Revolucionario Moderno si fue a las urnas con tres hombres de candidatos a diputados.

Scarlet, una desconocida políticamente en su propio territorio, no pudo aglutinar alrededor de ella la fuerza electoral de su padre.

Alfredo Pichardo intentó en el año 2006 ser candidato a regidor, y fracasó; también, años más tarde, compitió para ser miembro del Comité Central del PLD, pero fue superado por la regidora Edita Sandoval.

Finalmente, fue electo regidor en el ASDE para el período 2016-2020.

Una parte de sus negocios particulares están dedicados al área de la diversión y la mayoría de los empleos que genera los otorga personas residentes en su Circunscripción 2 de SDE.

Renuncias en el PLD

En la Circunscripción 2 de Santo Domingo Este se han producido varias renuncias de dirigentes medios del PLD, sobre todo, después que la tolda morada fue derrotada en las elecciones pasadas.

Sin embargo, una de las pocas personas que, con un puesto ganado en la boleta electoral morada decidió renunciar al PLD para irse a la Fuerza del Pueblo fue Alexandra Peña quien, desde el principio, se aferró a la FP siguiendo las propuestas de su líder Leonel Fernández.

Otros, “que jugaban las dos barajas”, solo renunciaron cuando el PLD ha sido derrotado, este no es el caso de Pichardo, quien en la campaña electoral trabajó con intensidad por la tolda morada para ayudar a ganar a su hija y a su organización.

Sin embargo, una indeterminada cantidad de peledeístas se mostraban orgullosos de ser “aguacates”, lo que significa que aparentaban ser “morados” por fuera, pero eran “verdes” por dentro, lo que al final demostró que no eran de fiar y ayudaron a la derrota peledeísta y al triunfo del entonces opositor Partido Revolucionario Moderno.

Como consecuencia de ese aparente “favor político”, el presidente de la República Luis Abinader y su corriente hegemónica en el PRM, se ha dedicado a empoderar a la FP concediéndole importantes cuotas de poder, lo que lleva a crear la percepción de que podría existir una alianza no declarada entre la Fuerza del Pueblo y el partido azul y blanco para aniquilar al PLD.