Director Ejecutivo del SNS, Dr. Julio Landrón, entrega tres CPN en San Cristóbal y Baní; fortalece servicios hospitalarios en el Este

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Santo Domingo- El Director Ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón, entregó este fin de semana tres Centros de Primer Nivel (CPN) remozados y equipados en Najayo Arriba y La Cuchilla, en San Cristóbal, así como en El Limonal, provincia Peravia, con el objetivo de fortalecer la atención primaria y ampliar el acceso a servicios de salud.

Con estas intervenciones, suman decenas los CPN entregados en ambas provincias durante la actual gestión, consolidando la Atención Primaria como puerta de entrada al sistema sanitario.

Los centros cuentan con áreas de consulta, vacunación, urgencias, farmacia y, en algunos casos, residencia médica. Además, se anunció la designación de personal para atención extendida y el retorno de promotores de salud comunitarios para el seguimiento casa por casa.

Asimismo, el titular del SNS informó la futura habilitación de un centro diagnóstico en El Limonal, que ofrecerá servicios de imágenes, laboratorio y especialidades.

Supervisión en hospitales del Norte y Este

Como parte de su agenda, el doctor Landrón realizó recorridos por hospitales de Sánchez Ramírez, La Altagracia, El Seibo y Hato Mayor, donde supervisó áreas críticas, evaluó infraestructuras y dispuso acciones para fortalecer los servicios.

Entre las medidas adoptadas se incluyen ampliación de áreas de internamiento, intervenciones en maternidades, mejoras en climatización, equipamiento médico y la integración de personal especializado en centros clave.

Estas acciones reafirman el compromiso del SNS de continuar fortaleciendo la Red Pública de Servicios de Salud, garantizando atención digna, oportuna y de calidad para toda la población.