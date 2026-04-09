Director INEFI instruye intervenir cancha mixta Casa del Niño Pobre divino niño Jesús

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El director del Instituto Nacional de Educación Física Escolar instruyó el reacondicionamiento de la cancha mixta de la Casa del Niño Pobre Divino Niño Jesús del sector de Pueblo Nuevo por solicitud del comité organizador de los venideros juegos deportivos San Vicente.

Alberto Rodríguez Mella tras una llamada del comité organizador de los tradicionales juegos que les envió video de las condiciones precaria de la instalación deportiva instruyendo de inmediato la dirección provincial del INEFI encabezada por el comunicador deportivo Junior Matrille a enviar la evaluación de la instalación deportiva para su rápida intervención del organismo deportivo estatal.

El deportista Reinie Jerez director de deportes de la Casa del Niño Pobre Divino Niño Jesús agradeció al director de INEFI su rápida respuesta para la rehabilitación de la cancha deportiva.

El INEFI auspició el evento, que cerró con la presencia del director de la Policía Nacional Informó que en horas de la tarde de este miércoles 8 de abril enviamos un video al periodista Tony Reyes presidente del comité organizador solicitando la reparación de los aros y tableros de la infraestructura deportiva la cual le envió al director provincial de INEFI y nos dio una rápida respuesta.

“En cuestiones de minutos Alberto Rodríguez envió una comitiva de la dirección provincial del INEFI la cual evaluaron los daños de la instalación deportiva y se comprometieron en menos de una semana colocar los tableros y entrega utilería deportiva.

Valoró el excelente trabajo que realiza el director del INEFI en favor de la educación física escolar y en los sectores marginados del interior del país,

“Este hogar impacta a más de dos mil familias de unos 9 barrios de la parte alta de esta ciudad y sirve como sala de tarea a cientos de niños en estado vulnerable a lo cual se le instruye además del deporte los valores religiosos y familiares” aseveró Jerez.

Significó como positivo el reacondicionamiento de la instalación deportiva donde han salido connotados atletas que representan las escuelas Eugenio Cruz Almánzar, Josefa A Perdomo, Josefa Emilia Ortega,, Pablo Sexto entre otros.