SANTO DOMINGO.– La Secretaría de Salud del partido Fuerza del Pueblo denunció este lunes el estado crítico en que se encuentra el Centro Cardio Neuro Oftalmológico y Trasplante (CECANOT), debido a una grave crisis financiera y de gestión, situación que ha sido calificada como “inexplicable” por el vocero de la entidad, el doctor Ramón Alvarado.

Durante una rueda de prensa realizada en la Casa del Pueblo Johnny Ventura, Alvarado expresó su preocupación por el deterioro progresivo del hospital, que fue fundado en abril de 2008 con el objetivo de ofrecer servicios médicos especializados de alta calidad y tecnología de punta, bajo criterios de inclusión que permitieran la atención de sectores vulnerables de la población dominicana.

“El CECANOT fue un modelo de eficiencia en el sector salud público. En su primer año realizó 4,200 procedimientos quirúrgicos y para 2019 alcanzó más de 12,000 intervenciones, incluyendo complejas cirugías cardíacas, oftalmológicas, de trasplante y neurocirugía invasiva. Hoy, lamentablemente, atraviesa una situación de colapso por falta de gestión y desinterés del actual gobierno”, afirmó el galeno.

El secretario de Salud de la FP recordó que el centro fue pionero en procedimientos como embolización de aneurismas, tratamiento de malformaciones arteriovenosas, distonías, Parkinson y epilepsia, siendo referente tanto a nivel nacional como internacional. Su buen desempeño le hizo merecedor de más de 12 reconocimientos internacionales, incluyendo instituciones médicas de Estados Unidos, Europa y Brasil.

Desvío de recursos y abandono institucional

El secretario de Salud de la Fuerza del Pueblo denunció que en el año 2020, al inicio del actual gobierno, el CECANOT contaba con fondos disponibles por más de 620 millones de pesos, de los cuales 321.5 millones estaban en la Cuenta Única del Tesoro como reservas para el pago de nóminas e incentivos del personal, y otros 83 millones en medicamentos e insumos. Además, el centro tenía cuentas por cobrar a las ARS que ascendían a 85 millones de pesos.

“Resulta inexplicable que, habiendo recibido suficientes recursos y suministros, el CECANOT hoy enfrente una crisis que pone en peligro la vida de miles de pacientes y compromete la labor de cientos de profesionales de la salud”, señaló Alvarado.

Entre los principales problemas que afectan actualmente al centro, el comunicado destaca:

•Retraso de más de 14 meses en el pago de incentivos al personal.

•Falta de mantenimiento y reposición de equipos médicos.

•Disminución de la oferta y calidad de los servicios.

•Déficit en la realización de procedimientos invasivos como cateterismos, marcapasos y trasplantes.

•Abandono de programas superespecializados como las cirugías de parkinson y epilepsia.

•Suspensión de los programas de capacitación del personal.

•Aumento de la deuda con suplidores.

•Fallos en el suministro eléctrico y pérdida de continuidad en la atención.

•Falta de transparencia en el manejo de los recursos financieros.

Ante esta situación, la Fuerza del Pueblo, a través de su Secretaría de Salud, exigió al presidente Luis Abinader una intervención inmediata para rescatar el CECANOT y garantizar la continuidad de servicios especializados, oportunos y de calidad, con énfasis en la atención a los más vulnerables.

“CECANOT no puede seguir en abandono. El país no puede darse el lujo de perder un centro de esta magnitud. Es urgente actuar ahora”, concluyó el doctor Ramón Alvarado.