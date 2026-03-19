ITLA, INFOTEP y UASD Hato Mayor proyectan nuevo centro de formación técnica para impulsar el desarrollo regional

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Hato Mayor del Rey. — Los institutos Tecnológico de las Américas (ITLA) y Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), en coordinación con la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Recinto Hato Mayor, avanzan en la creación de un Centro de Formación Técnica Superior y Técnico Profesional en esta provincia, que operará en las instalaciones del antiguo centro universitario.

El rector del ITLA, Jimmy Rosario, explicó que la propuesta busca integrar en un mismo espacio la oferta académica y técnica de las instituciones involucradas. “Lo que se procura es que la comunidad cuente con un centro integrado, donde confluyan las especialidades del ITLA y la formación técnica del INFOTEP”, expresó.

“Estamos apostando a un modelo educativo que combine innovación, tecnología y capacitación práctica, con el objetivo de que los egresados puedan insertarse de manera efectiva en el mundo laboral”, manifestó.

Indicó que el proyecto se desarrolla con el respaldo del patronato de Hato Mayor, lo que permitirá viabilizar el uso de las instalaciones bajo un esquema de cooperación interinstitucional.

“Este proyecto representa un paso firme hacia la democratización del acceso a la educación técnica de calidad en la región Este, acercando oportunidades reales de formación a la población de Hato Mayor”, afirmó el rector.

La iniciativa fue evaluada durante un recorrido realizado por autoridades académicas, representantes del Gobierno, miembros del patronato local y propietarios del inmueble, con el objetivo de verificar las condiciones del espacio y avanzar en su planificación.

Rosario precisó, además, que la jornada de trabajo permitió dar los primeros pasos para la organización del centro. “A partir de este levantamiento definiremos cómo se distribuirán los espacios según los cursos y estableceremos un plazo para su inauguración”, sostuvo.

En la actividad participaron la representante de INFOTEP, Maira Morla; la gobernadora provincial, Maribel Simón; el director de la UASD Hato Mayor, Edi Sedano; así como otras autoridades y miembros del patronato.