Katy Avila se estrena ante una multitud y da lección a los peledeístas de arriba y de abajo

Por Robert Vargas

Hace muchos años, más de 20, conocí a Katy Avila cuando ella apenas era una niña. Flaquita, flaquita.

Su padre es Marino Avila, a quien conocí en sus años de estudiante en el Liceo Ramón Emilio Jiménez.

A Marino, quien ahora es evangélico, lo bautice con el sobre nombre de «El Comesolito» (fue de cariño).

Ocurre que «El Comesolito» era el único peledeísta en su casa, cuando el Partido de la Liberación Dominicana, (PLD), llegó al poder.

Sus hermanas, su mamá y su papá, todos, eran del Partido Revolucionario Dominicano. Morado él, estaba rodeado de blancos por todas partes.

Entonces, se me ocurrió y un día le llamé como «la oveja morada».

Así es que, «»La Oveja Morada o El Comesolito» y yo somos excelentes amigos, de los de antes.

Pues bien, la cuestión es que Katy Avila nació y creció en medio de una familia de políticos, unos morados, y otros blancos.

Ella se fue por el lado de los morados, el PLD, y comenzó a hacer «pininos» en esta organización y la vi recorrer el municipio Santo Domingo Este completo como «operativa», y una radio de comunicación en una mano.

Lo hacía del lado del dirigente peledeísta Luis Alberto Tejeda, cuando este fue candidato a diputado y luego a alcalde.

En ese andar adquirió una experiencia valiosísima en su trato con la gente. Experiencia práctica que no se aprende en las aulas y, además, marcada por las enseñanzas prácticas de «La Oveja Morada».

Nadie crece de un tirón, sino que el crecimiento es la suma de distintas variables. Escalón tras escalón.

El pasado fin de semana la vi dando un discurso ante una multitud.

Llevaba su discurso escrito.

¡Genial por ella!

Cuando tenga más práctica, los dirá sin leer ni una sola palabra.

Recuerden que la experiencia se adquiere con la práctica.

Sin práctica social, no ha conocimiento social.

En esta ocasión, no ya como operativa, sino dando un discurso a una multitud, al principio, como es natural, se le «apretó el pichirrí», pero segundos más tarde estaba en control de la situación.

Ya al final de su discurso, y quizás conociendo experiencias previas, le dijo a Abel Martínez y a todos los demás peledeístas, lo siguiente:

-«Debes estar entero en el lugar que escoja; un reino dividido no resiste las embestidas del adversario; un ser un humano dividido no concibe afrontar una vida con dignidad». Cita hecha por Katy Avila

Parece un decir cualquiera, pero no lo es puesto que muchos en el PLD creen que, en las elecciones municipales de SDE el 2020, no lograron la victoria porque esa organizacion fue dividida al certamen y, es muy posible, que algunos de quienes allí estaban no vivan una vida digna debido a sus acciones.

Katy Avila sabrá porqué y a quién le dijo esas palabras.