La Fuerza del Pueblo culpa a los regidores del PRM por los desaciertos administrativos de Manuel Jiménez + Vídeo

Por Robert Vargas

En una extraña jugada, cuyo propósito no está del todo claro, el regidor de la Fuerza del Pueblo, Luis Flores, pretendió ayer culpar a sus colegas del Partido Revolucionario Moderno de las consecuencias de la errática gestión del alcalde Manuel Jiménez, quien violó el presupuesto municipal y ha provocado retraso en el pago del mes de octubre a los empleados del ASDE.

Se conoce oficialmente, porque así lo ha admitido el Contralor Municipal Pascual Disla, que el Ayuntamiento de Santo Domingo Este no tiene dinero para pagar el sueldo de octubre, porque el alcalde Manuel Jiménez elevó la nómina de 38 millones de pesos mensuales a 57 millones de pesos en el mismo período.

Al hacerlo así, Jiménez hizo añicos una parte de la Ley 176-07 que dispone que el monto máximo del presupuesto que puede ser usado en el pago de nóminas es de hasta 25%, pero Disla ha admitido que Jiménez elevó ese gasto a al menos 41%.

En la nómina del ASDE, publicada en el portal del Ayuntamiento, se muestra una gran cantidad de personas que cobran en distintas dependencias, pero sin trabajar (botellas).

Para resolver la crisis, el alcalde Jiménez presiona a los regidores para que le aprueben una histórica transferencia presupuestaria de 300 millones de pesos para tener dinero con qué pagar los sueldos de octubre, noviembre, diciembre, la regalía pascual, la TSS y el seguro médico.

Esa transferencia es considerada ilegal por algunos sectores por considerarla violatoria a la Ley 176-07, por lo que los concejales y el alcalde han sido advertidos de que serán perseguidos judicialmente si la aprueban y la ejecutan.

La embestida de Flores contra los regidores del PRM

Sin embargo, Flores, quien dijo que hablaba en representación de la Fuerza del Pueblo, se abstuvo de mencionar «el pecado original» que dijo origen al actual conflicto y, al contrario, la emprendió contra sus colegas del Partido Revolucionario Moderno, porque varios de estos se abstuvieron de presentarse a la sesión de ayer.

De esa manera, la Fuerza del Pueblo en el ASDE hizo suya la narrativa del alcalde Jiménez de que los empleados del Ayuntamiento no han cobrado, no porque éste último, elevó a 58 millones de pesos mensuales el gasto en nóminas, sino porque los regidores no le han aprobado la cuestionada transferencia de fondos.

Este giro de la Fuerza del Pueblo respaldando la postura de Manuel Jiménez es totalmente contraria a la que exhibió hace una semana cuando el mismo Luis Flores dio un encendido discurso cuestionando la legalidad de la transferencia.

Gracias a la implantación de esa narrativa, ahora una parte de los empleados del ASDE ven a los regidores como los responsables del retraso en el pago de su sueldo de octubre.

Sin embargo, Luis Flores, en su embestida contra los regidores perremeístas, olvidó mencionar que en diciembre del año pasado el Concejo de Regidores aprobó el presupuesto anual del Ayuntamiento, en el que estaban incluidas, mes tras mes las partidas de 38 millones de pesos que deberían ser usados para el pago de sueldos.

Sin embargo, al Jiménez decidirse por aumentar unilateralmente la nómina a 57 millones de pesos mensuales, ha propiciado el caos actual.

Las «botellas» de Manuel Jiménez

En su ofensiva contra sus colegas perremeístas con la intención de cuidar la imagen del alcalde, el regidor de la Fuerza del Pueblo tampoco mencionó que en la nómina del ASDE han sido agregados una gran cantidad de personas que cobran sin trabajar (botellas), muchas veces con sueldos mejores que los empleados que tienen que ir cada día a sus puestos de trabajo.

Muchas de esas «botellas» reciben el nombre de «asesores».

Segundo fracaso consecutivo de Manuel Jiménez

A pesar de sus inocultables esfuerzos por lograr que la mayoría de los regidores le resolvieran el problema que él creo, Jiménez tuvo ayer su segundo fracaso consecutivo en sus esfuerzos por lograr que le aprueben la transferencia presupuestaria por 300 millones de pesos.

Para lograr la aprobación necesitaban 22 votos, los cuales no lograron reunir puesto que una parte de los regidores del PRM y al menos cinco de los seis del PLD se oponen.