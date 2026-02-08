Viceministro Cultura Pastor De Moya dice: “El carnaval es la mayor manifestación del derecho a la alegría del pueblo dominicano”

Fuente externa

SANTO DOMINGO.- El viceministro de Identidad Cultural y Ciudadanía, Pastor De Moya, afirmó que el Carnaval Dominicano es la mayor manifestación del derecho a la alegría que tiene el pueblo y que se reafirma y pone en evidencia cada año en la forma en que este es recibido y disfrutado por personas de todos los estratos y segmentos sociales.

Según De Moya el carnaval dominicano reafirma la diversidad y la identidad dominicana, dos elementos que hacen que como pueblo tengamos elementos distintivos y que conciten el respeto y la admiración de otros pueblos.

“Celebramos el carnaval porque celebramos la vida, porque somos partícipes de una alegría innata que llevamos dentro y que provoca que contagiemos a otros con esa chispa, con ese deseo de transformar las adversidades en elementos para el canto y el regocijo”, dijo De Moya.

El Desfile Nacional de Carnaval 2026 tendrá lugar el 15 de marzo en el malecón de Santo Domingo y está dedicado a la provincia Puerto Plata, como reconocimiento a su identidad cultural y sus aportes a la tradición carnavalesca del país.

En ese sentido, este año el fotógrafo Mariano Hernández será el rey del Desfile Nacional de Carnaval, reconociendo así su trayectoria como documentalista del folclore dominicano; la comunicadora Zoila Luna será la reina.

De Moya, quien es el “responsable sustantivo de trazar la política cultural del Carnaval dominicano y de la organización del Desfile Nacional, que reúne todas las manifestaciones e identidades de los carnavales locales que se dan cita en el mes de marzo en el Malecón de Santo Domingo, señaló que como cada año, este tendrá sus sorpresas además de mantener el sello característico: “poner en primer plano la alegría”.

Para el funcionario, artista multidisciplinario y reconocido escritor, el carnaval además der la expresión viva de nuestra identidad es el punto primordial donde se proyecta la cultura y la esencia dominicana.

“Quiero destacar que el Gobierno ha respaldado de manera contundente el montaje y todo el proceso que conlleva el principal evento de exhibición del carnaval dominicano, por lo que su éxito está asegurado”, expresó.

Cabe destacar que el desfile contará con la participación de invitados internacionales, entre ellos el Carnaval de Negros y Blancos de Pasto, Colombia y representantes de la Liga Independiente das Escolas de Samba de Rio de Janeiro, y más de 170 comparsas.